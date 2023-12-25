Войска РФ расширяют зону контроля.

Пошел уже второй месяц с тех пор, как русская армия начала активные действия в районе Авдеевского укрепрайона. За это время наши военные проломили часть обороны и постепенно охватывают город с двух сторон в попытке замкнуть «котел». Однако пока силы киевской власти держаться хотя и несут серьезные потери в живой силе. Сегодня появились новости о продвижении ВС РФ по направлению к северу от Авдеевки в Очеретино. Об этом сообщают украинские информационные ресурсы со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Согласно полученной из открытых источников информации русские военные продвинулись в сторону Очеретино, которое является важным звеном в украинской обороне. Движение произошло к северу от Степового и Водяного. При этом из наших пабликов поступает информация про взятие под полный контроль всего поселка Степовое, но есть немаловажный нюанс. Украинские военные отошли с занятых позиций, но наши пока не вошли на вторую половину населенного пункта, и та находится в так называемой «серой зоне». Этот участок очень сильно простреливается украинской артиллерией, которая и не дает занять оставленные позиции.

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На южном фланге ситуация остается умеренно позитивной, и наши военные постепенно выдавливают бойцов ВСУ с занимаемых позиций в районе частного сектора и Ясиноватского переулка. Были зафиксированы попытки взять населенный пункт Северное, но они не привели к успеху. В любом случае, высшее командование ВСУ под давлением Владимира Зеленского продолжает кидать в Авдеевку все возможные резервы и пытаться доставить в осажденный российской армией город припасы по дороге через Орловку. Все остальные способы передачи грузов в Авдеевку полностью перекрыты не только благодаря нашим усилиям, но и из-за погодных условий.