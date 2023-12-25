По официальной версии: исходя из "необходимости" защищать государство.

С момента начала украинского летне-осеннего контрнаступления ВСУ несут серьезные потери, которые необходимо как-то компенсировать. Об этом уже не раз заявляли разнообразные чиновники и даже появлялись сообщения про недостаточно активный сбор «мобилизационного ресурса». Все это происходит на фоне сообщений про вручение повесток в торговых центрах и маршрутных такси. Однако сегодня появилось интервью спикера Министерства обороны Украины Иллариона Павлюка, в котором чиновник рассказал, что они все равно наберут необходимое количество рекрутов любыми способами.

В своем выступлении на украинском телевидении Павлюк рассказал, что военное ведомство Украины в любом случае наберет необходимое количество людей для комплектации вооруженных сил. При этом чиновник не поделился данными о том сколько именно это будет человек и возможно они сами не знают точного количества. При этом он также заявил, что теперь будут набирать в армию новыми принудительными методами, так как добровольцы почему-то перестали приходить записываться в стройные ряды ВСУ. Опять-таки не уточняет что именно за методы будут использованы, так как мы не раз были свидетелями, как людей забирают чуть-ли не с улицы.

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В любом случае ужесточение набора людей в войска приведет только к большему потоку желающих покинуть страну. По недавним сообщениям Украина и так теряет до 6000 мужчин призывного возраста, которые по той или иной причине уезжают за границу подальше от перспективы оказаться в рядах ВСУ и отправиться, например, под Авдеевку.