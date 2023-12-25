ВС РФ проводят массированные атаки с применением ракет и дронов.

Украинские вооруженные силы уже привычно размещают собственные объекты в черте крупных городов, чтобы таким образом прикрыть их от ударов русских дронов и ракет. Город Херсон, который до недавнего времени был административным центром области, утром 23 декабря 2023 года подвергся ударам неизвестным типом вооружения. В городской черте прозвучало несколько сильных «хлопков», о чем сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на местные источники информации.

Утром 23 декабря жители Херсона услышали несколько «хлопков», которые прозвучали в самом Херсоне. После этого по всем каналам прошла информация, что официальные представители киевской власти в городе призывают горожан укрыться в подготовленных убежищах. Подробной информации о типе удара нет ни в каких источниках. Русские информационные источники пока молчат и никак не комментируют произошедшее. Куда именно прилетело также информации нет, так как украинские СМИ находятся под плотным контролем и жестоко цензурируются официальной властью. Можно предположить чту русские нанесли удар по месту дислокации живой силы ВСУ или по складам, на которых хранятся вооружения и боеприпасы.

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В любом случае, на Украине начнется история про то, что ВС РФ наносят удары по мирным жителям Херсона. Но тут стоит помнить, что за все время проведения СВО русские войска целенаправленно не били по гражданским. В этом плане стоит посмотреть на город Газа в одноименном анклаве. Там ЦАХАЛ проводит ковровые бомбардировки неуправляемыми боеприпасами.