Новый ЗРК успешно прошел тестовые стрельбы во время учений.

Индийское правительство пытается разрабатывать системы вооружения, чтобы не зависеть от зарубежных поставок. Им это удается с переменным успехом и на этот раз появились сообщения про испытания зенитно-ракетного комплекса малой дальности SAMAR, который создан на основе русских ракет класса «воздух-воздух» с истекшим сроком хранения. При успешные испытания сообщает индийское издание Times of India со ссылкой на свои источники в Минобороны страны.

В рамках учений AstraShakti-2023 прошли успешные пуски из нового зенитно-ракетного комплекса SAMAR, который поразил все представленные мишени. В качестве основы использовали отслужившие свое российские ракеты «Вымпел», который активно поставлялись Индии в прошлые годы. Однако из-за деградации электроники от них пришлось отказаться, но индийские конструкторы смогли приспособить ракеты для ЗРК. Дальность полета новых ракет для комплекса составляет всего 12 км и использовать его можно будет для поражения низколетящих целей. Тут не уточняется сможет ли ракета найти и уничтожить дроны, но на вертолеты тепловой головки самонаведения должно хватить.

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Пока комплекс SAMAR прошел только первые испытания и когда он пойдет в серию информации в открытых источниках нету. В любом случае, использование «Вымпела» в новом ключе большой шаг для индийских разработчиков вооружений. Возможно, сегодня они используют наши устаревшие ракеты, а через несколько лет смогут создать нечто свое собственное.