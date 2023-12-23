Базовые станции будут для сетей 4G и 5G

«Иртея», компания, производящая телеком-оборудование и входящая в МТС, заявила о планах выпуска собственных базовых станций сотовой связи. Согласно планам, станции смогут обслуживать сети 4 и 5 поколения – 4G и 5G. Местом производства должна стать организация «Микран», расположенная в Томске.

В первый год работы производства планируется выпустить около тысячи базовых станций. Уже через год показатель должен вырасти в десять раз.

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Испытания базовых станций будут проходить в Москве и Подмосковье. Оно должно стартовать в первой половине следующего года. Официальных данных о стоимости оборудования нет. Согласно частным подсчетам, сумма составит около двух миллионов рублей.

Специалисты отрасли сотовой связи говорят о том, что практически все – 90% - комплектующих базовых станций создаются не в России. В «Иртее» утверждают, что процент отечественных компонентов будет расти.

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Стоит отметить, что российские операторы сотовой связи отдают свое предпочтение отечественному электронному телеком-оборудованию – как для работы с технологиями четвертого поколения, так и для новой 5G связи. Дело в том, что уже через пять лет каждая базовая станция, которую устанавливают на территории РФ, должна быть произведена в России.