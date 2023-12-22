Людей эвакуировали и встречать Новый Год они будут не дома.

Полуостров Рейкьянес на юго-западе Исландии находится в довольно сейсмоактивной зоне. Каждый год здесь происходит ни одна сотня подземных толчков различной мощности. Очередная активация движения земной коры 18 декабря 2023 привела к извержению трещинного вулкана Фаградальсфьядль. По данным сейсмологов, был зарегистрирован максимальный подземный толчок мощностью 4,2 магнитуды. Именно это и стало причиной извержения магмы. За несколько часов активности вулкана трещина в земной коре увеличилась до 4 километров и были зафиксированы столбы лавы высотой до 30 метров.

Специалисты контролируют деятельность вулкана, используя GPS-устройства и наблюдение с вертолётов. Согласно их предположениям, извержение может продолжиться и затронуть район Гриндавика. Поступило распоряжение от властей, что столицу должны покинуть все экстренные службы. Это связано с облаком ядовитых вулканических газов и повышенным риском новых подземных толчков.

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Сила извержения вулкана ослабевает, но при этом было зафиксировано более трёхсот подземных толчков. Учёные данный факт объясняют активностью магмы. Длительность извержения может быть любой: от нескольких дней, до нескольких месяцев.

Была закрыта для посещения популярная туристическая зона с геотермальными источниками «Голубая лагуна». Ранее действовал запрет на посещение из-за подземных толчков. Международный аэропорт Кеблавик пока что не прекращал работу, но наблюдаются задержки рейсов.

О человеческих жертвах власти не заявляли. Все местные жители были эвакуированы ещё в ноябре этого года из-за частых подземных толчков. Ранее люди могли возвращаться в свои дома на непродолжительный период. В настоящий момент действует строгий запрет на посещение опасного района. Многие жалуются на утрату дорогого личного имущества, оставленного дома, так как надеялись вернуться в самое ближайшее время.

С каждым часом шанс встретить праздники дома для местных жителей тает на глазах. Власти обратились к эвакуированным из зоны бедствия гражданам: «К сожалению, надежда встретить Рождество дома, в Гриндавике, угасла после извержения.». Мэр посоветовал обратиться жителям к психологам…

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