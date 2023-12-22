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g1tarist
Мадонна рассказала о часах, проведенных в коме
Певица вспомнила о том, что ей пришлось пережить в июне, и поблагодарила подругу за свое спасение.

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Во время турне Celebration World Tour Мадонна поделилась с поклонниками подробностями о госпитализации, которая произошла с ней этим летом в Бруклине. Певица была вынуждена отложить тур после того, как ее поместили в отделение интенсивной терапии для лечения бактериальной инфекции.

«Я пробыла в искусственной коме 48 часов», - рассказывает Мадонна. Певице стало плохо, она упала в обморок, находясь в своей квартире. Ее подруга Шавон, увидела певицу на полу без сознания и доставила в больницу. Вспоминая неприятное событие того дня, певица поблагодарила со сцены Шавон за спасение.

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«Когда я впервые открыла глаза после комы, то увидела своих шестерых потрясающих детей. Все они были рядом. Между прочим, я едва не умерла, чтобы собрать их всех в одной комнате», - улыбнулась Мадонна.

«Сегодня с нами присутствуют очень важные люди, которые не оставляли меня в трудный момент. Здесь и та, кто привезла меня в больницу», - поделилась воспоминаниями Мэдж. «Я ничего не помню; я просто упала в ванной, потеряв сознание, а очнулась уже в отделении интенсивной терапии».

В больнице был и ее учитель каббалы, только его голос она слышала, находясь в коме.

Гай Озери, менеджер и продюсер певицы, сообщил в своем Instagram, что после госпитализации и лечения Мадонны в июне ждет ее «окончательного выздоровления». Лауреат премии «Грэмми» напряженно готовилась к нынешнему туру, подрывая тем самым свое здоровье. Celebration World Tour должен был стартовать в июле в Канаде, но был отложен из-за плохого самочувствия певицы.

В своем предыдущем заявлении Мадонна извинилась перед своими фанатами за перенос тура. «Я не хотела расстраивать тех, кто купил билеты на мой тур. И не могла подвести тех, кто постоянно работал со мной последние несколько месяцев, чтобы подготовить шоу. Я просто не хочу никого разочаровывать», - сказала она в начале июля, пообещав сосредоточиться на своем здоровье и вернуться на сцену.

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В августе было официально объявлено о переносе выступлений. 14 октября в Лондоне, Великобритания стартует мировой тур Celebration, а 13 декабря выступление состоится в Нью-Йорке, США.

#мадонна
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