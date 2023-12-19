Госзаказ выполнен в срок, как отчиталось руководство предприятия.

В условиях проходящей специальной военной операции все составные части военно-промышленного комплекса Российской Федерации продолжают отчитываться о своей работе за уходящий год. Разумеется, точное количество произведенной продукции и куда она направляется нам никто не сообщает. Но при этом в открытом доступе находится сам факт выполнения контрактов, которые были заключены с Минобороны РФ. В частности, ЦНИИТочмаш, входящий в состав Концерна «Калашников», отчитался о полном закрытии всех заказов по изготовлению патронов для стрелкового оружия.

Информация про закрытие контрактов, которые Минобороны РФ заключило с ЦНИИТочмаш, поделился представитель госкорпорации «Ростех» со ссылкой на источники внутри института. Точное количество изготовленных на приписанных к ЦНИИТочмаш предприятиях боеприпасов никто не сообщает. Однако упоминается, что это заказы не только для Вооруженных сил РФ, но и для других силовых структур страны. Теперь предприятия приступят к изготовлению боеприпасов, выполняя новые заказы уже на 2024 год.

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Основной продукцией ЦНИИТочмаш стали пистолетные патроны, но и для других видов стрелкового вооружения собираются и изготавливаются боеприпасы. Кстати, не только стрелковые боеприпасы, но и другие типы. При этом с Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения никто не снимает работ по созданию новых видов вооружения.