Польша вроде как опровергает передачу своих танков.

В сентябре месяце 2023 года правительство США передало киевским властям почти 30 общих боевых танков «Абрамс» модификации M1A1. После чего некоторые машины засветились в ходе боестолкновений с русской армией в районе Работино-Вербовое. При этом больше американские машины замечены на ЛБС не были. На фоне этой передачи в некоторых СМИ появились рассуждения по поводу, а не Польша ли передала танки украинской армии. На что в сети интернет на одном из польских околовоенных информационных порталов появился материал со сравнением имеющихся у Польши и Украины боевых машин этого типа.

В рамках проведенного сравнения военные эксперты с портала сразу дали понять, что у Польши на вооружении стоят «Абрамы» модификации M1A1FEP, которые ранее использовались Корпусом морской пехоты США. Стоит отметить, что КМП хотя и распиарен американцами, но по своей сути является второстепенным по отношению к регулярной армии и туда сплавляли самую технически устаревшую технику. В то же самое время на Украину пришли Abrams M1A1SA, которые находились в американском резерве и ранее использовались регулярной армией. По сути, уже этого достаточно, чтобы понять простой факт – поляки не передавали танки ВСУ.

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Далее в материале приводят способы как можно определить модификацию «Абрамс» по фотографии и дело тут не стандартном камуфляже NATO Color Woodland. Одним из заметных отличий являются пусковые установки для запуска гранат размещенные по бокам башни. У версии FEP это 60-мм гранатометы M250 с 4-мя пусковыми на сторонах. У варианта SA установлены M257, которые являются спаркой из двух M243, которые в свою очередь имеют два ствола. Еще приводили отличия в боевых модулях командира, но на фото этого не увидеть.