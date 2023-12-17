В будущем подобный сканер сможет распознавать и другие болезни

Одним из самых травмирующих и тяжелых осложнений сахарного диабета является микроангиопатия – процесс разрушения и уничтожения кровеносных сосудов. Это осложнение может привести к необратимым последствиям для человеческих органов.

Научно-исследовательская группа Мюнхенского технического университета (Technische Universität München, TU München, TUM) из Германии создала систему, благодаря которой стало возможно рассмотреть кровеносные сосуды, находящиеся под кожей, более детально. Это поможет определить, насколько сильно зашел сахарный диабет. В системе нашел свое место даже искусственный интеллект.

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Основное компонующее звено системы – оптоакустическая визуализация. Как следует из названия, это сочетание методов оптики и акустики. Световые импульсы работают в синтезе с ультразвуковыми волнами и проникают в ткани. Любое пато-изменение ткани меняет ее реакцию на свет – датчики фиксируют происходящее в клетках и преобразовывают полученную информацию в фотографию высокого качества. Выяснено, что больше всего поглощает свет гемоглобин - содержащийся в эритроцитах белок, который транспортирует кислород к тканям организма, а углекислый газ переносит из них. Поддерживая нормальное значение гемоглобина, можно обеспечить оптимальное кислородное питание организма.

Во время клинических испытаний исследователи получили семьдесят пять изображений эпителиальной ткани больных диабетом. «Заборы» проводились на глубине, не превышающей одного миллиметра.

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Всю информацию эксперты позже передали искусственному интеллекту. Он помог найти больше тридцати осложнений, проявившихся в тканях пациентов – исследователи сделали вывод, что диабет в таких случаях прогрессирует.