Изучают реакцию мышей на хищников.

Специалисты из североамериканского Северо-Западного университета в Иллинойсе (Northwestern University) создали VR-устройство, разработанное для исследований на грызунах. Ученые изучают, как мыши реагируют на хищников. Очки виртуальной реальности должны помочь в научной работе.

Виртуальная реальность уже давно помогает ученым в мозговых обследованиях и лабораторном наблюдении за мыслительной активностью грызунов. Обычно вокруг мышей строили некую комнату из экранов, на которых воспроизводили видео. Однако такая схема отличается некоторыми сложностями: сложнее воссоздать реальность такой, какая она есть. С появлением гаджетов виртуальной реальности это сделать легче и эффективнее. Очки надевают так, чтобы кроме морды грызуна было захвачено и его тельце. Конструкция сделана с учетом легкости управления: сверху можно без труда запечатлевать необходимые характеристики и показатели, создавать новые задачи.

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Название гарнитуры - iMRSIV (Miniature Rodent Stereo Illumination VR — «миниатюрная стереоскопическая подсветка виртуальной реальности для грызунов»). Она несколько отличается от устройств для человека. Для животных также был создан специальный держатель гаджета.

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Результаты внедрения очков виртуальной реальности в исследовательскую деятельность довольно-таки порадовали ученых: мышам было легче в VR-пространстве, чем в «комнатке» из экранов. К примеру, если нужно воссоздать угрозу в виде нападения птицы, на экранах воспроизводятся пятна. Согласно результатам научной работы, реакция мышей на появление хищника – это врожденное. Благодаря виртуальной реальности исследователи смогли досконально описать процессы, происходящие в мозгу животных при встрече с хищниками. В планах – изучить активность при встрече с жертвой.