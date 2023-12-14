Бои идут уже в самом городе, а не только на его окраинах.

Несмотря на перебрасываемые с других направлений подкрепления и резервы украинская армия продолжает терять позиции уже внутри Авдеевки. Об этом сообщают русские военные корреспонденты непосредственно с мест событий. Так они рассказали про успех русских вооруженных сил на южной части города. Нашим бойцам удалось выбить часть украинских военных с позиций, обойти песчаный карьер, расположенный в самом городе, и выйти к улице Колосова. Пока украинские источники эту информацию не подтверждают.

Части Вооруженных сил РФ выдавили военнослужащих ВСУ с занимаемых позиций и обошли песчаный карьер, ударив уже под другим формированиям ВСУ, окопавшимся около улицы Колосова. Такой неожиданный маневр позволил значительно отодвинуть линии боевого соприкосновения и войти непосредственно в южную часть Авдеевки, что говорит о начале боев непосредственно в самом городе, а не пригородах. При этом столкновения происходят на фоне отвратительной зимней погоды с постоянным сильным ветром и снегопадом. Это значительно осложняет действия нашим ВС и мешает полноценному использованию военной авиации, дронов и прочее.

реклама

На этом фоне приходят сообщения про переброску под Авдеевку частей ВСУ с других направлений. Командование Вооруженных сил Украины стремится заткнуть образовавшиеся прорехи в обороне живой силой и при этом оголяет другие участки ЛБС. Этим пользуются наши командиры, нанося удары по ослабшим формированиям киевской власти. «Фортеция» Авдеевка дорого обходится ВСУ и все ради поддержания информационного шума в самом Киеве.