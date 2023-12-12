В результате ракетно-артиллерийского удара ВС РФ.

Русские «боги войны» нанесли массированный удар по наступающей украинской пехоте на Купянском направлении. Это удалось запечатлеть камерам нашего БПЛА и кадры удара были выложены в сеть для ознакомления широкой общественности. При этом на них отлично видно, как по наступающей пехоте киевской власти прилетает из РСЗО «Град» и ствольной 152-мм артиллерии. Разумеется, ничем хорошим для них это не заканчивается и ВСУ лишаются большого количества уже мобилизованного «ресурса».

Буквально на днях украинская пехота на Купянском направлении предприняла очередную атаку с целью занять одноэтажную застройку в одном из населенных пунктов. Передвижение вражеских войск засекли благодаря аэроразведке и по обнаруженной живой силе был нанесен удар из ствольной и реактивной артиллерии 1-й танковой армии Вооруженных сил РФ. На кадрах отчетливо видно, как по пехоте «прилетает» с нашей стороны и к каким чудовищным последствиям это приводит. Последствия «прилета» также зафиксированы русскими БПЛА.

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На фоне таких событий появилось сообщение от бывшей замглавы Минобороны Украины - Маляр, в котором говорится, что у ВСУ имеется сразу 5 опасных направлений. В том числе и Купянское, на котором русская армия активно продолжает продвигаться вперед. При этом ответственный за Харьковское направление генерал Сырский косвенно подтвердил плохую для украинских военных ситуацию переведя войска в оборону без попыток контратак.