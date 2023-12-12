В частности не знают что такое CTRL+C и CTRL+V

Социологическое анкетирование, организованное компанией Menter, показало, что 20% от общего числа опрошенных абсолютно не знакомы с горячими клавишами (например, Alt + Shift), а 40% имеют слабое представление о них. Всего специалистами было опрошено 519 человек.

Несколько больше, чем 62% участников, не смогли вспомнить, какую функцию несет в себе сочетание клавиш Ctrl + C. Только около 40% респондентов знают, что такое Ctrl + V. Одним из самых неизвестных для японцев оказалось сочетание Ctrl + Z, которое отменяет последнее действие – о нем не знало 70% от общего числа анкетированных.

реклама

Три четверти респондентов не смогли ответить на вопросы о горячих клавишах Ctrl + X (вырезать), Ctrl + S (сохранить), Ctrl + A (выбрать все), Ctrl + P (печать). 83% участников опроса не знали, что сочетание Ctrl + N помогает открыть новое окно в редакторе документов.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Горячие клавиши на клавиатуре позволяют быстро выполнять различные задачи на компьютере, даже выходящие за пределы таких примитивных и базовых функций персонального компьютера, как копирование, вставка, отмена действия и переключение между окнами. Знание этих комбинаций помогает ускорить работу и делает ее более продуктивной.