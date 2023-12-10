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g1tarist
Германия строит новые фрегаты, каких не было со времен Второй мировой войны
Точные спецификации фрегатов F126 пока не раскрывались.

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В Германии начались работы по строительству нового класса боевых кораблей F126. Это крупнейший кораблестроительный проект в истории ВМС Германии, пишет портал The War Zone. Новые корабли станут крупнейшими надводными боевыми кораблями этого типа в немецком флоте со времен Второй мировой войны. Количество фрегатов, которые будут приняты на вооружение, остается спорным вопросом – немецкая армия хочет получить шесть, но на данный момент по контракту в разработке числится четыре фрегата.

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Первая стальная конструкция была вырезана на немецкой верфи Peene в Вольгасте, что должно символизировать начало строительства новых фрегатов. Контракт будут выполнять голландцы из Damen Naval совместно с субподрядчиками — право на исполнение заказа на четыре корабля класса F126 было получено в июне 2020 года.

План строительства будет довольно сложным, и корабли будут построены полностью в Германии на трех разных верфях: в Вольгасте, Киле и Гамбурге. Верфь в Вольгасте будет отвечать за стальную конструкцию и первоначальную сборку кормы. Передняя часть судна будет закреплена в Киле, а затем отбуксирована в Гамбург. Там корабль получит различные бортовые системы, а также будет введен в эксплуатацию и пройдет испытания. Ожидается, что первый корабль будет построен в 2028 году, а последний – к 2031 году.

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Фрегаты F126 имеют длину 166 м и водоизмещение до 11 000 тонн. Они должны заменить существующие фрегаты F123 Brandenburg, поступившие на вооружение ВМС Германии в середине 1990-х годов.

#германия
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