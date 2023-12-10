Для этого она прикупила себе 2,2 тыс. акров фруктового сада.

Благодаря прямым трансляциям, откровенному аккаунту на сервисе OnlyFans и выступлениям на других платформах социальных сетей стримерша Amouranth (настоящее имя Кейтлин Сирагуса) зарабатывает миллионы. Теперь она хочет конкурировать с Биллом Гейтсом с помощью новых инвестиций. Кейтлин Сирагуса купила 4 фруктовых сада в американском штате Флорида и соседних штатах. Миллионерша заплатила за всё $17 млн. В X (Твиттере) она объясняет свои планы относительно инвестиций. С одной стороны, она хочет инвестировать в конкретный сорт апельсинов под названием «Валенсия», стоимость которого, по ее словам, в будущем вырастет в цене. Его используют для производства апельсинового сока из-за его высокого содержания сахара. С другой стороны, по мнению Кейтлин, земля, скорее всего, продолжит дорожать.

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Кроме того, с 2022 года фермеры в США получили при определенных обстоятельствах налоговые льготы, которыми может воспользоваться и стримерша. Аналогичную инвестицию она сделала в 2021 году, купив заправочную станцию за $110 000, также чтобы получить налоговые льготы. Она завершает свое заявление словами, что медленно, но верно превзойдет Билла Гейтса с его 111 300 гектарами (275 000 акров) сельскохозяйственных угодий. «Медленно, но верно я обгоню Билла Гейтса», — пишет она. Поместья основателя Microsoft в настоящее время разбросаны по 18 штатам США. Однако Amouranth, имея почти 900 гектаров (2213 акров) сельскохозяйственных угодий в 4 штатах, до Гейтса еще далеко.

Прямые трансляции скандальной стримерши были одними из самых просматриваемых на платформе Twitch: у нее было 6,4 миллиона подписчиков. В июне она перешла на новую платформу Kick. Здесь популярны, среди прочего, азартные игры, которые запрещены на Twitch. С тех пор она собрала 178 233 подписчика на Kick. У нее 1,3 миллиона подписчиков на платформе контента для взрослых Only Fans.

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На Twitch она прославилась в первую очередь благодаря контенту с гидромассажными ваннами. Amouranth считается самым известным представителем этого поджанра, в котором стримы ведутся в гидромассажной ванне, детском бассейне или ванне. Ее неоднократно банили на Twitch и других платформах, в том числе за то, что она многозначительно облизывала микрофон в ASMR-видео.