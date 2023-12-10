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Почти половина мобильных игр не доживает до релиза, а 83% закрывается через полгода – статистика
До отметки в 1 год доходит только треть.

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Аналитическая компания SuperScale привела статистику под названием Good Games Don’t Die. Эксперты опросили более пятисот мобильных разработчиков, базирующихся в США или в Соединенном Королевстве.

Согласно результатам отчета, 43% игр не доходят даже до выпуска – их релиз отменяют еще во время разработки. Те игры, которые все-таки «видят свет», тоже часто закрываются – 17% еле проживают полгода (и это в лучшем случае). Почти треть, 30% игр, еле доходят до отметки в год. 36% закрываются через год-три после релиза. 

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Ровно треть от всех разработчиков, участвовавших в опросе, признали, что после провала компании внимательнее относятся к экономическому вопросу и оценивают потенциал проекта тщательнее. Четверть, 26%, меньше экспериментирует, если что-то не задалось. 

Большинство мобильных игр, 75%, получают больше всего прибыли в год выпуска. А 78% разработчиков предпочитают создание нового проекта развитию уже выпущенных. 62% опрошенных пользуются LiveOps в самых прибыльных проектах. 48% респондентов заявили, что обновления в их играх выпускаются ежемесячно, а у 37% - еженедельно.

Практически четверть разработчиков, 26%, не обращают внимание на показатели ROAS (Return On Ad Spend, возврат рекламных средств) и LTV (Lifetime Value, пожизненную ценность клиентов). Лишь малая часть разработчиков, 5%, следят за маркетинговыми характеристиками, рассчитывая их на год.

32% компаний-участниц опроса сообщили, что за прошедший год в кадровой среде тоже произошли изменения и некоторые уведомления. Из таких студий наиболее чаще отвечали студии, разрабатывающие карточные игры – 62%. На следующем месте по увольнениям – разработчики гиперказуальных игр с результатом в 53%. Более того, такие студии чаще всего отмечали вероятность полного прекращения работы. Меньше всего увольняют в студиях, создающих головоломки – 34%.

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Судя по всему, в игровой индустрии образовалась неблагоприятная обстановка – более 25% опрошенных заявили, что студии оказались на грани закрытия. Почти треть команд урезала расходы, направленные на привлечение новых пользователей. Причиной этого, вероятно, является высокая конкуренция и изменение политики конфиденциальности на устройствах Apple.

#статистика #мобильные игры #разработка игр
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