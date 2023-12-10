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Американский журнал о финансах «Форбс» второй год составляет рейтинг юридически российских компаний, основанный на их прибыльности. В этом году журналисты составили и обратную версию топа, обозначив организации с самыми крупными суммами убытков. Данные представлены за текущий, 2023 год.
Четвертое место занял Ozon, потерявший около 60 млрд рублей. Шестое – один из крупнейших игроков своего рынка, «Связной», с показателем почти в 50 млрд. VK находится на восьмой строчке рейтинга – примерно 33 млрд утерянных рублей.
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Наименее прибыльной корпорацией по мнению «Форбс» является банк ВТБ, статистика которого колеблется уже с 21 года то вверх, то вниз. Другие компании, помеченные убыточные, это «Альфа-банк», «Газстройпром», Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), «Русский уголь», «Московский метрополитен» и «Почта России».
Представители «Мосметро» не предоставляют информацию о доходах уже 7 лет. Сеть узконаправленных магазинов «Связной» объявила о банкротстве. Михаил Волков, ключевая фигура «Почты», назвал прошедший год «катастрофическим». Возможно, дело в несвоевременных и неаккуратных шагах компании в области IT и БПЛА. Стоит отметить, что появление в этом списке таких крупных компаний, как Ozon и VK, несколько удивляет.
Журналисты «Форбс» черпали информацию из частных финансовых отчетов, находящихся в открытом доступе, из данных Федеральной налоговой службы РФ и Федеральной службы государственной статистики (Росстата).