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g1tarist
ВС РФ нанесли удар по украинскому HIMARS с помощью артиллерийского налета
Удар нанесли сразу после установления местоположения HIMARS.

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В настоящий момент русские войска активно используют для разведки местности и обнаружения сил ВСУ разведывательные дроны разного назначения. БПЛА постоянно курсируют вдоль линии боевого соприкосновения или вообще уходят в глубь неприятельской территории. Именно одному из таких дронов, а точнее его операторам, удалось обнаружить украинскую систему залпового огня M142 HIMARS, которая совершила три залпа п о наши войска и отошла в сторону лесополосы.

Американские РСЗО HIMARS стали настоящей проблемой для русских военных и поэтому на них очень усердно охотятся и пытаются демонтировать варварскими методами. На этот раз экипаж «химаря» не успел вовремя отойти с огневой позиции в безопасную зону и был обнаружен российскими операторами разведывательных БПЛА. По вражеской военной машине немедленно нанесли удар из артиллерии и успешно накрыли установку вместе с расчетом. Уничтожение РСЗО официально подтверждено на выложенной в сеть видеозаписи.

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Стоит отметить, что наши дроны стали настоящей бедой для украинских Вооруженных сил. Особенно стараются расчеты дронов-камикадзе, который налетают с неожиданных сторон. Также прославились «Ланцеты», который стали универсальным средством для подавления артиллерии, РСЗО, систем ПВО и даже размещенных на аэродромах боевых самолетов. При этом ВСУ не могут нормально подавлять нашим БПЛА своими системами РЭБ. Это признают даже на западе с комментариев, что это очень серьезная проблема и с этим что-то надо делать.

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#himars
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