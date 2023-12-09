Pika Labs в настоящее время оценивается примерно в 200–300 миллионов долларов США

Pika Labs готовит настоящую революцию в мире искусственного интеллекта. Компания подготовила приложение Pika, с помощью которого мы можем создать анимацию, введя соответствующее задание (промт). Владельцы Pika хотели предоставить пользователям максимально удобный инструмент искусственного интеллекта для создания видеороликов. Программой уже воспользовались около полумиллиона человек.

Pika, стартап из Кремниевой долины, с апреля этого года набирает неослабевающую популярность среди интернет-пользователей. Около полумиллиона человек уже протестировали возможности программного обеспечения, с помощью которого еженедельно создается несколько миллионов видео. Столь большой интерес привел к сбору $55 миллионов в три раунда финансирования. Pika Labs в настоящее время оценивается примерно в 200–300 миллионов долларов США.

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Изначально доступ к Pika был только через Discord. Пользователи вводили в окно чата текст, например «парусник, плывущий по морю на закате», и получали в ответ видео, созданное искусственным интеллектом. Недавно Pika разместила это решение в интернете, создав новое приложение с функциями, позволяющими редактировать и сопоставлять объекты, появляющиеся в видео.

Вот, например, серия коротких видеороликов, которые нейросеть сгенерировала по запросу "Зима":





Основатели Pika Labs изначально сосредоточились на создании аниме-фильмов. Однако в инструменте можно создать гораздо больше, а сами эффекты выглядят крайне впечатляюще.

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Цель Pika — перепроектировать интерфейс создания видео, чтобы сделать его более доступным для обычных пользователей. «Мы пытаемся что-то сделать для простых потребителей — таких, как я», — призналась Деми Го, основательница Pika Labs, в интервью американскому изданию Forbes. Несмотря на свои успехи, Го подчеркивает, что создание хороших видео по-прежнему остается большой проблемой.