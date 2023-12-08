Имеется ввиду из поля зрения наблюдателя.

Астрономы всего мира, безусловно, с нетерпением ждут мая 2025 года. Тогда кольца Сатурна исчезнут – по крайней мере, из нашего поля зрения. Это явление происходит каждые 13–16 лет.

реклама

Причина этого в том, что ось вращения планеты наклонена аналогично оси вращения Земли. Следовательно, на Сатурне тоже есть времена года.

Дважды в течение сатурновского года (который длится около 30 лет), Солнце оказывается над экватором планеты. Тогда с Земли виден только внешний край кольцевой системы.

Поскольку эта система колец имеет диаметр почти миллион километров, но ее вертикальная протяженность составляет всего от 10 до 100 метров, кольца временно «исчезают» из поля зрения. Ожидается, что это явление достигнет своего пика 23 мая 2025 года.

За несколько месяцев до и после события семь больших колец больше не будут видны или будут едва заметны, как рассказала CBS исследователь НАСА Эми Саймон. Это дает астрономам возможность поближе взглянуть на Сатурн и его спутники.

Сатурн в настоящее время является планетой с наибольшим количеством спутников в нашей солнечной системе (146 известных объекта), опережая Юпитер. Самый большой — Титан диаметром около 5150 километров.

Уже в начале 17 века Галилео Галилей впервые внимательно наблюдал Сатурн в телескоп. В то время ученые интерпретировали кольца как «ручки» планеты. Лишь в 1655 году астроном Христиан Гюйгенс понял, что у Сатурна есть одно или несколько колец.

Теперь известно, что кольца состоят не из одного материала, а из большого количества кусков льда и камней. Однако в исследовательских кругах до сих пор существуют разногласия по поводу происхождения колец.

По одной из теорий, кольца образовались всего 100 млн лет назад – причиной этого могло быть столкновение спутника с планетой. Однако другие исследователи предполагают, что кольцам столько же лет, сколько самому Сатурну, а именно более четырех миллиардов лет.

Соответственно, они образовались из материала, из которого сделан Сатурн. Близость к планете не позволила бы сформировать из этого материала еще один спутник.

Ученые сходятся во мнении, что кольца Сатурна исчезнут через несколько миллионов лет. По наблюдениям, кольца каждую секунду теряют несколько тонн массы.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

До тех пор кольца, вероятно, будут видны с Земли во всей красе – с перерывами каждые 13–16 лет. Наблюдение за планетой возможно с помощью телескопов небольшого размера.