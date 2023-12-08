Бронемашины правда не очень бронированные.

Боевые действия на линии боевого соприкосновения продолжаются с прежней интенсивностью и ВСУ планомерно теряют свою бронетехнику. Причем уровень потерь настолько заметен, что западные партнеры начинают готовить киевскому правительству «рождественские подарки» в виде поставок бронемашин. Например, посол Австралии на Украине Брюс Эдвардс рассказал, что его правительство готовит передать ВСУ партию бронемашин «Бушмастер», которые прибудут в страну ближе к 20-м числам декабря этого года. Количество поставленных машин не уточняется, но в заявлении мелькает сообщение про «подарок, который сохранит жизни».

Русские военные, выполняя поставленную задачу планомерно демонтируют украинскую боевую технику и начинается ее серьезный дефицит. Поэтому австралийцы решили помочь своим украинским друзьям и передать им партию бронемашин. На фоне проблем с финансированием со стороны США такие «подарки» выглядят весьма внушительно и помогут ВСУ пережить дефицит бронетехники. Вот только никто не знает, насколько долго он продлится, а помощь от стран Европы и НАТО также не бесконечная. И это все на фоне развивающегося конфликта в секторе Газа куда американцы постепенно перенаправляют всё своё внимание и финансовые возможности, "забросив" Украину.

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Австралийские «Бушмастеры» не выглядят чем-то особенным, но на фоне нехватки бронетехники даже они кажутся самым настоящим «рождественским подарком» для бойцов ВСУ. В противном случае им пришлось бы идти в бой своими ногами без какой-либо брони, которая худо-бедно сможет их прикрыть от пуль и снарядов. Однако сильно на эту помощь им надеется не стоит, так как машина хоть и броневик, но брони там не много. В базовой версии обеспечивается защита экипажа от пуль стрелкового оружия до 7,62 мм, которые были выпущены с расстояния от 30 метров.

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