Комплект индивидуальной защиты не только произведен но и поставляется в данный момент в войска РФ.

В современной войне уделяется большое внимание индивидуальной защите каждого отдельного бойца. Концерн «Калашников» рассказал, что до конца года в армию РФ будут поставлены новые комплексы боевого снаряжения «Стрелок». Комплекс обеспечит лучшую защиту наших бойцов при этом обладает приемлемой массой и развитую систему подсумок для переноски всего необходимого в реальном сражении.

Такая информация про начало поставок в русские войска комплектов боевого снаряжения «Стрелок» появилась на официальном сайте концерна «Калашников». До конца года производитель поставит 25 тысяч комплектов, который пойдут заказчику, то есть Минобороны РФ. Производством комплекта занимается «Триада-ТКО». В состав КБС входит бронежилет 5-го класса «Корсет-Плюс», развитая система подсумок, сумка для переноски комплекта и 30-литровый рюкзак для переноски снаряжения. По официальным данным новый «Стрелок» имеет большую площадь защиты от осколков.

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Стоит также понимать, что комплект «Стрелок» можно конфигурировать под различные задачи. Например, облегчать или наоборот увеличивать количество плит. В любом случае этот комплект значительно упрощает жизнь солдата. Однако тут стоит понимать, что защита 5-го класса не столь ультимативна и тяжелые осколки вполне ее пробивают.