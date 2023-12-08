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g1tarist
Появились кадры сброса 4-х УМПК массой в полтонны каждый.
Сброс производился с русского истребителя-бомбардировщика Су-34.

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Украинские власти и Зеленский, в частности, продолжают жаловаться западным партнерам на превосходство русских в воздухе. При этом они требуют выделить им как можно больше зенитно-ракетных комплексов и дать наконец-то вменяемое количество американских самолетов F-16, которые вроде как поставили в количестве 5 единиц в разобранном виде. Но пока российское превосходство в воздухе остается стабильным и идет планомерное развитие военной авиации по направлению более эффективных вылетов. Так появилась новость об успешном пуске с борта фронтового бомбардировщика Су-34 сразу 4-х УМПК ФАБ-50М62.

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В телеграмм-канале «Файтербомбер» появились кадры сброса сразу 4-х бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). На кадрах ролика отчетливо видно, как у сброшенных с боевой машины бомб раскрываются крылья, и они начинают идти в сторону намеченной цели. Это были УМПК с 500 килограммовыми ФАБ, который ранее могли использовать в таком формате только 2 штуки на машину. Теперь же их количество удвоилось и это не предвещает ничего хорошего силам ВСУ. Кроме того, в ТГ-канале есть комментарий, что имеется возможность, после доработки, подвешивать уже 6 бомб.

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Стоит отметить, что повышение количества переносимых УПК истребителями Су-34 скажется самым положительным образом на боевую эффективность вылетов. Это позволит не только их сократить вдвое, но и наносить более массированные удары. Если удастся навесить на Су-34 6 таких «подарков», то все станет еще печальнее для украинских военнослужащих. Стоит также отметить, что даже 6 УМПК — это не предел, так как бомбовая нагрузка «Селезня» значительно выше и в перспективе он сможет нести до десятка боеприпасов такого типа.

#су-34
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