Теперь они спешно возводят там укрепления.

Несмотря на все заявления Владимира Зеленского ситуация под Авдеевкой плавно складывается в пользу русской армии, планомерно вытесняющей силы ВСУ с занимаемых позиций. При этом западная пресса все чаще обращает свое внимание на речи президента Украины и начинает сомневаться в их правдивости. Сначала он рассказывал про успехи на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, а теперь заявляет, что «фортеция» Авдеевка будет за киевскими военными. Однако журнал «Бильд» имеет по этому поводу совсем другое мнение, о чем и написал на своих страницах.

Совсем недавно на страницах немецкого издания «Бильд» появился материал в котором рассказано про истинное положение дел в Авдеевском укрепленном районе, и оно складывается не в пользу украинских военных. Газета сконцентрировала внимание на том, что русские войска прорвались в город и взяли под контроль промзону на юго-востоке Авдеевки. При этом ВСУ вынуждены были отступить в частный сектор и теперь спешно там закрепляются, так как им срочно требуется подготовить хоть какие-то укрытия. Bild напоминает, что именно в промзоне были серьезные укрепления, которые не смогли сдержать русских и теперь киевские формирования ушли на более невыгодные позиции. Ведь в частном секторе нет такого количества зданий и не подготавливали бетонные укрепления.

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В своем материале «Бильд» прогнозирует, что киевские войска отойдут в север-западную часть Авдеевки и будут держаться там. Именно в этом направлении уходит единственная оставшаяся дорога с «большой землёй», по которой идет снабжение. Однако русские уже давно взяли магистраль под огневой контроль, а погода не позволяет перебрасывать грузы другими способами. Возможно, пишут в газете, украинским военным вообще стоит отойти из окруженного города пока есть такая возможность. Но такое вряд ли случится, так как Зеленскому нужна «фортеция», которая стала отличным информационным поводом показать героизм ВСУ и весь ужас наступающих русских.