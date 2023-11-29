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g1tarist
Российский Су-57 получит миниатюрные дроны, которые сможет использовать во время боевых вылетов
Беспилотники будут различного назначения.

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В Российской Федерации продолжают уделять пристальное внимание развитию беспилотных летательных аппаратов. Так РИА Новости со ссылкой на свой источник поделились информацией, что российский истребитель 5-го поколения Су-57 станут оснащать небольшими БПЛА, которые самолет сможет использоваться для выполнения различных задач. При этом дроны могут быть размещены как внутри фюзеляжа боевой машины, так и подвешены на внешних пилонах рядом с другим вооружением.

Русский истребитель пятого поколения Су-57 продолжают активно модернизировать и подгонять под реалии современной войны. Так стало известно, что на самолет можно будет навешивать мини-дроны, которые экипаж машины станет использовать для самых разных целей. Сообщается что это могут быть полноценные боевые дроны, БПЛА разведывательного назначения и беспилотники радиоэлектронной борьбы. Точной информации о том, сколько именно таких БПЛА будет у истребителя не сообщается. Единственный достоверный факт — это то, что дроны будут подвешиваться на внешних точках подключения вооружения или внутри корпуса Су-57.

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Тут стоит напомнить, что для Су-57 уже создавали дроны-сателлиты боевого назначения. Вот только их не подвешивали, а они выполняли роль ведомых. Речь идет про ударные БПЛА «Охотник», русский аналог «Длинного крыла» от компании «Боинг». Если немного пофантазировать, то новые мни-дроны резко усилят боевые возможности новой машины. В частности, например, дроны РЭБ можно будет использовать для преодоления ПРО потенциального противника или они могут выполнять роль ложной цели, для сбивания с курса зенитных ракет.

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