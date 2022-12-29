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Существует несколько типов беспилотных летательных аппаратов. Проще всего купить пользовательский вариант, функционал которого напрямую зависит от того, сколько вы готовы заплатить. Нехватка современных средств разведки привела к тому, что в рамках СВО активно используются гражданские БПЛА, выполняющие функции отслеживания передвижения живой силы и техники противника. Намного более востребованы боевые дроны, способные наносить удары по позициям противника как с помощью тех или иных типов вооружений, так и используя кинетическую энергию и собственный вес. В данном случае речь идёт о дронах-камикадзе, а одним и наиболее обсуждаемых считается Герань-3. Есть и другие, но в данном случае нас интересует немного другой вопрос.

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Дело в том, что многие эксперты признают высокие перспективы за ударными беспилотниками, которые способны проникать в глубину территории потенциального противника, наносить удары по целям, а после уходить от преследования за счёт высокой маневренности, низких показателей заметности и скоростных возможностей. Известно, что турецкая компания Baykar Tech только за 2022 год продала Украине как минимум 40 прокачанных Bayraktar TB2, а также 24 лёгких дрона, предназначенных для ведения разведки. Представители турецкой стороны жалуются, что Украина получила 15 единиц за 50% цены, пытаясь выставить счёт в 100 миллионов долларов. Bayraktar TB2 далёк до совершенства, но его ключевая особенность заключается в том, что дрон не только массово производится, но и принимает участие в военных операциях. У него есть недостатки, ну а на очереди более современный и внушительный Bayraktar Kızılelma. Новый беспилотник уже вскоре начнёт поступать в вооружённые силы Турции, а после станет доступен в виде коммерческого предложения. Заявлено, что он сможет разгоняться выше скорости звука и нести полезную нагрузку до 1500 килограмм.

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Как вы могли слышать, у России есть чем ответить на подобные игрушки. Несколько лет назад в ОКБ Сухого был создан БПЛА «Охотник», который обладает внушительными характеристиками. Заявлено, что он сможет разгоняться до 1400 км/ч, при дальности полёта до 6000 километров. Беспилотник будет подниматься на высоту до 18 тысяч метров, где и проводить большую часть времени до нанесения удара по тем или иным целям. Российские специалисты уверяют, что дрон превосходит все существующие решения стран НАТО и в 2023 году получит систему управления на основе искусственного интеллекта. Но ключевой особенностью дрона является работа в тандеме с перспективным истребителем пятого поколения Су-57. Подобные полёты уже проводились, а в будущем дуэт сможет решать любые поставленные задачи с высокой эффективностью. Например, «Охотник» способен увеличить зону видимости, а также может наносить удары дистанционно, что снизит риски для пилота. Перспективы ещё только предстоит изучить, ну а недавно стало известно о том, что прототип российского беспилотника был замечен в зоне проведения СВО.

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Утверждается, что «Охотник» зафиксирован на южном, северо-восточном и центральном направлении. Данные опубликовала украинская сторона, ну а эксперты полагают, что информация напрямую получена от американской или британской разведки. Особенно высокую активность проявляет MI-6, хотя данные пока остаются непроверенны. Нет никаких сомнений, что переводить на горячие участки фронта беспилотник не будет, поскольку перед нами опытный экземпляр, функционал которого может быть далёк от заявленных характеристик. При этом испытать «Охотника» в реальных действиях могут. С его помощью будут наноситься удары по сложным целям. Например, расчётам ПВО или РЛС. Сегодня украинское командование предпочитает быстро уводить ценные единицы после отстрела боекомплекта, ну а благодаря целому арсеналу вооружений российский беспилотник сможет поразить движущиеся цели с высокой точностью. Он несёт управляемые заряды, а также ракеты, а значит сможет быстро прибыть на место, нанести удар с относительно безопасного расстояния.

В связи с появлением подобных дронов на фронте украинской стороне понадобятся современные маневренные РСЗО. Вот только поставки подобной техники невелики и не позволяют отражать удары по всей линии соприкосновения.