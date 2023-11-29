Первые безэкипажные катера пройдут тестирование прямо в боевых условиях до конца этого года.

Буквально в этом месяце президент независимой Украины Владимир Зеленский рассказывал, что они первые в мире создали безэкипажный морской флот. Мол, только у них есть такое количество морских беспилотников, а у России нет и это станет концом ЧМФ. Но вот прошло немного времени и сети появляется новость о том, что русские военные до конца 2023 года получат для испытаний в зоне СВО партию морских дронов, созданных и производимых KMZ. Об этом РИА Новости рассказал директор холдинга Михаил Даниленко.

На страницах РИА Новости появилось сообщение об начале в конце этого года испытаний полноценных отечественных морских дронов. Новость идет со ссылкой на директора Кингисеппского машиностроительного завода Даниленко, который рассказал, что 10 машин уже готовятся к отправке. Что интересно KMZ предлагало военным дроны уже в сентябре месяце, но только сейчас удалось окончательно договориться об их испытаниях. Опытная партия будет испытываться в реальных боевых условиях зоны спецоперации в акватории Черного моря.

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Также Даниленко поделился информацией, что если испытания пройдут успешно, то KMZ приступит к серийному выпуску морских дронов. В качестве основы для безэкипажного корабля используется собственная разработка KMZ – катер «Визир». В зависимости от скорости передвижения у него меняется дальность хода, но при любом варианте она не менее 200 км с максимальной скоростью в 80 км/ч.

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Со слов Даниленко машина получается универсальная и способна выполнять целый ряд задач. В частности, на нее можно разместить боевую нагрузку до 500 кг. Так этом, может быть, не только орудийные или ракетные модули, но и запас взрывчатого вещества. То есть в зависимости от желания заказчика катер превращается из просто боевой машины в брандер, способный неслабо удивить любой военный корабль.