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g1tarist
ВВС США перебросили на Окинаву эскадрилью новейших истребителей 5-го поколения F-35A
Вашингтон помогает Японии сдерживать Китай.

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Одним из непотопляемых авианосцев США в мире есть и останется в ближайшей перспективе Япония с ее островами. В частности, на фоне очередного обострения американо-китайских отношений, остров Окинава стал местом базирования для недавно переброшенной туда эскадрильи малозаметных истребителей серии F-35A, способных выполнять самые разные функции и в том числе нести ядерное оружие.

На фоне недавней встречи товарища Си и президента Байдена, а главное последующих откровений последнего и демарша Белого дома с поставкой вооружения на Тайвань, отношения Вашингтона с Пекином опять обострились. В таком случае замена старых F-15 на более современные F-35 на острое Окинава выглядит логичной, так как расположенный в архипелаге Рюкю остров находится ближе всего к Тайваню. Таким образом американцы хотят показать Пекину, что у них все находится под контролем и не стоит лишний раз дергаться.

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Начавшие производиться с 2008 года истребители 5-го поколения могут выполнять широкий спектр задач и нести на себе тактическое ядерное оружие. Появление этих машин, по мнению ряда экспертов, должно повлиять на положение США в регионе и снизить амбиции КНР. Но стоит понимать и то, что Китай последнее время очень активно увеличивает свое влияние в районе Тайваня и регулярно проводит учения в тех местах. Переброска новых истребителей вряд ли сильно повлияет на желание Пекина вернуть Тайвань обратно в лоно КНР. Особенно на фоне того, что основная ставка делается на мирную реинтеграцию с возможной автономией острова, как в свое время случилось с Гонконгом.

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