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The Drive: истребитель F-35A впервые взлетел с шоссе
F-35A впервые успешно взлетел с шоссе

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В рамках учений Baana 23, проходящих в Финляндии, истребитель F-35A Королевских Военно-воздушных сил Норвегии впервые совершил взлет с автомагистрали, сообщает авторитетное издание The Drive.

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Этот исторический момент произошел на участке региональной трассы 551, между городами Карттула и Терво на юге страны. Взлет с шоссе стал частью тренировочных мероприятий, необходимых для обеспечения стратегической готовности вооруженных сил в случае, если обычные взлетно-посадочные полосы окажутся недоступными из-за боевых действий, или планирование военных операций станет сложным.

Генерал-майор Рольф Фолланд, командующий Королевскими ВВС Норвегии, выразил уверенность в важности этого достижения: "Это демонстрирует нашу способность реализовать концепцию рассредоточения. Истребители уязвимы на земле, поэтому, имея возможность использовать небольшие аэродромы и теперь даже автомагистрали, мы повышаем нашу выживаемость в условиях военного конфликта."

Этот шаг подчеркивает важность адаптации военной техники к разнообразным условиям и сценариям, что важно для обеспечения национальной безопасности.

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Необходимо отметить, что в июле прошлого года британские истребители F-35B также продемонстрировали свою способность к вертикальной посадке на шоссе. Эти действия проводились в контексте обеспокоенности связанной с проведением Россией специальной военной операции, что подчеркивает важность непрерывного совершенствования возможностей вооруженных сил.

#новости
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