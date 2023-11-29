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g1tarist
По Киеву нанесен массированный удар дронами-камикадзе
В некоторых частях украинской столицы начались пожары.

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Российская армия продолжает наносить массированные удары беспилотниками-камикадзе по военным объектам на Украине. В частности, сегодня утром пришли сообщения из украинских источников и русских военкоров о сильном налете дронов на столицу Украины, Киев. Точное количество использованных ВС РФ БПЛА не сообщается, но удары пришлись по нескольким столичным районам и во всей области.

Массированный налет русских БПЛА на Киев и Киевскую область начался в ночь на 25 ноября 2023 года. В ходе налета были нанесены удары по объектам военной инфраструктуры. Украинская пресса упорно молчит про эффективность налета, но зато разразилась сообщениями про атаку наших БПЛА на мирные дома украинских граждан. Дело в том, что сбитые украинскими ПВО дроны падали на дома простых жителей столицы и в некоторых местах начались пожары.

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Всего налетов было два: первый еще ночью и второй, который начался в утренние часы и продолжается на момент первых украинских сообщений. ПВО ВСУ продолжает сбивать наши дроны и нет сомнений, что украинские информационные агентства и каналы сообщат про успешное уничтожение всех русских дронов. Возможно позже появится реальная информация про успешность нанесенного удара и его последствия. Кстати, пожары в Киеве могли начаться не только по причине падения сбитых аппаратов, но и из-за попадания зенитных ракет. Что в свое время подтвердил Арестович на одном из своих выступлений в прямом эфире.

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Кроме Киева и области, удары нынешней ночью были нанесены по различным военным объектам и местам дислокации живой силы ВСУ в других местах Украины. В частности, в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

#киев
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