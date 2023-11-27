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g1tarist
Словакское правительство планирует закупить израильские Barak MX и польские ПЗРК Piorun
Пока что только для собственных сил ПВО.

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Предыдущее правительство Словакии по просьбе более старших товарищей с радостью отдало Украине свои зенитно-ракетные комплексы и немало ПЗРК. Однако новая власть провела тщательную ревизию и пришла к выводу, что стране необходимо восстанавливать возможности ПВО, так как по факту их вообще нет. Был срочно создан комитет из экспертов, которые провели изыскания в области представленных на рынке изделий и возможности Братиславы их купить. В итоге словаки остановили свой выбор на ЗРК среднего радиуса действия Barak MX и ПЗРК польского производства Piorun, созданного на основе Grom, созданного в свою очередь на основе советской «Иглы».

Правительство Словакии в серьез обеспокоилось возможностями своего ПВО и решило закупить новые системы в замены переданных ВСУ. Оценив свои финансовые возможности, требования от военных и выбор на рынке, остановились на зенитно-ракетном комплексе израильского производства Barak MX, который израильтяне уже поставляют в ряд стран. Он полностью соответствует запросам словенских военных, так как им по большей части многого и не надо. Будет закуплена одна РЛС с командным пунктом и 3 пусковые установки для нее. В целом стоимость покупки варьируется в пределах 200 миллионов евро.

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Что касается переносимых личным составам ПЗРК, то тут словаки остановили свой выбор на польском Piorun, который является улучшенной версией советской «Иглы». Она, «Игла», кстати состоит на вооружении армии Словакии и прекрасно им известна. Именно это факт и наличие большого количества самих ПЗРК сыграло серьезную роль в выборе покупки.

#словакия
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