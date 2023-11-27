Продвинулись к северо-западу от Авдеевки.

Пока встревоженные жители корейской республики наблюдали за очередной попыткой КНДР вывести спутник на орбиту земли, русские военные продолжают активно давать силы ВСУ на Авдеевском направлении. На этот раз штурмовики при массированной поддержке артиллерии и военной авиации продвинулись вперед в районе Новокалиново и выровняли линию боевого соприкосновения в вооруженными формированиями киевского правительства.

Проламывая серьезное сопротивление украинских военнослужащих, русские солдаты продвинулись вперед в районе Новокалиново. Участок фронта, идущий от Новобахмутовки до Очеретинского железнодорожного узла расположен к северо-западу от Авдеевки. Выравнивание этой зоны ЛБС позволит нашим военным усилить контроль над Очеретинским транспортным узлом, по которому поступают подкрепления к ВСУ на этом направлении и в непосредственно в Авдеевку. Кроме того, увеличивая зону контроля тем самым украинцам сложнее наносить удары по нашим военнослужащим, штурмующим главный город укрепленного района.

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Сейчас наши солдаты окапываются на новых позиция и отбивают атаки украинских ВС, которые стремятся выбить их обратно. Стоит отметить, что с каждым днем ситуация на Авдеевском направлении для киевской власти становится только хуже. Это подтверждается тем фактом, что главком ВСУ Залужный приказал вывезти из Авдеевки всех высших офицеров, которые осуществляли командование обороной города. Теперь они отдают приказы удаленно без личного присутствия на месте событий.