В Киеве ожидают дальнейшие поступления винтокрылых машин.

С момента начала проведения СВО русские войска ПВО принудительно «демонтировали» больше количество украинских штурмовых вертолетов. В частности, ВСУ использовали доставшиеся от СССР Ми-24 и поставленные добрыми друзьями с Запада экспортными Ми-35. Однако, совершенно внезапно, поставки этих машин начали прекращаться по причине их отсутствия на рынках. Дело дошло до того, что украинские военные вытащили один из Ми-24Р, который покоился в отстойнике Чернобыльской АЭС. Но теперь ситуация резко измениться в лучшую сторону (по мнению киевской власти), из-за поставок из Германии настоящих западных вертолетов.

Официальный представитель Министерства обороны Украины поделился с прессой информацией про получение страной легкого боевого вертолета германского производства Bo 105-E4. Винтокрылая машина производится компанией «Мессершмитт – Бёльков – Блом» и поэтому можно заявить, что в небе Украины снова появились немецкие «ножи». Правда, тут стоит понимать, что эти вертолеты имеют не самую лучшую защиту и, скорее всего, долго в небе зоны проведения СВО не проживут. Все-таки русские силы ПВО уже приноровились «сажать» украинские летательные аппараты разнообразны моделей. Экипажу Bo 105 тоже не позавидуешь, так как в отличии от советских машин, бронирования там почти нет, и осколки будут пробивать обшивку во всех местах.

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При этом ВСУ хотят использовать эти вертолеты для борьбы с русской бронетехникой. Для этого в комплект машины должны пойти германские противотанковые ракеты HOT, но вот сам Бундесвер пока не хочет их передавать на Украину. Поэтому ВСУ поставленные машины стане использовать пока в качестве транспортников для подвоза пехоты и всего остального.