По причине того, что последний начальник первого.

Последние полгода в украинской прессе вовсю говорят о конфликте между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Все началось еще во время обороны «фортеции Бахмут», когда главком пытался убедить главу киевской власти отвести войска из города, но ничего не добился. В течении лета ситуация накалялась и вот совсем недавно глава офиса президента Ермак летал в Вашингтон с просьбой убрать Залужного со всех постов. Однако там ему дали однозначный ответ, который ясно дал понять, что главкома никто не уберет.

Эту ситуацию прокомментировал один из советников главы офиса президента Подоляк (лицо, внесенное в список экстремистов в нашей стране). Он поделился своим важным мнением по вопросу конфликта Зеленского и Залужного газете The Guardian. В частности, он заявил о невозможности такого конфликта в принципе по банальной причине: Владимир Зеленский - начальник Залужного. Между ними просто не может быть никаких противостояний и попыток политической борьбы за власть и кресло президента Украины.

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Точка зрения Подоляка звучит весьма странно и если бы она была истиной, то сколько государственных переворотов не случилось бы. В частности, на самой Украине Порошенко бы не пришел к власти, а был либо Янукович, либо кто-то еще. В любом случае активные попытки задавить Залужного со стороны высших чиновников Украины присутствуют или. Об этом мелькают сообщения в СМИ Украины, да и некоторые телодвижения этих людей.