Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Из украинских пабликов поступила информация про прорыв линии обороны ВСУ на Купянском направлении
Благодаря силам 1-й гвардейской танковой армии.

реклама

Активные боевые действия на Купянском направлении на этих выходных неожиданно накалились. Об этом сообщают многочисленные украинские паблики, которые рассказывают, что русские вооруженные силы провели массированный артиллерийский налет. После чего 1-я гвардейская танковая армия ВС РФ прорвала украинскую оборону на ряде участков около населенного пункта Ивановка и продвигаются глубже, пытаясь развить успех.

Согласно полученной из украинских сообществ информации, русские войска после сильного артиллерийского обстрела позиций ВСУ прорвали линию обороны и продвинулись на некоторых участках до железной дороги. При этом была перерезана автомобильная дорога Ивановка-Кисловка. Есть предположение, что русские армейские части продвигаются к станции Шапаровка. Украинские части отошли к второй линии обороны, вдоль упомянутой железной дороги.

реклама

Подтверждения от российского Министерства обороны пока не поступало. В любом случае, подобные действия наших военных приводят к необходимости командования ВСУ принимать решения про перебросу резервов на опасные для них направления. К слову, пару недель назад в украинской информационной сфере появлялись сообщения про необходимость подвода подкреплений на Купянское направление. Как показала сегодняшняя ситуация, это не было лишено логики, но высшие чины ВСУ, похоже, решили сконцентрировать свое внимание на Авдеевке и ряде наступательных действий на других участках ЛБС.

#сво #всу
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Эксперт «Вест Поинта»: Русские обладают серьезными системами РЭБ, которые глушат даже снаряды M982
Отбита ночная танковая атака ВСУ в районе Степового, а внутри Авдеевки взята станция Ясиноватое-2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
26
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
26
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
33
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
7
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
2
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
1
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
5
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
1
Новые данные о Samsung Galaxy Fit 3 раскрывают информацию о большем экране и вариантах расцветки
+
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
Армения продолжает закупать оружие стандартов НАТО, в этот раз им поставят гаубицы MArG 155-мм
8
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
2
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
2
РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
+
Актер «Ходячих мертвецов» наконец-то получил главную роль в фильме о Человеке-пауке
+
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
19
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
6
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
2
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
201
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
26
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
30
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
+
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
8
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
7
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
16
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
3
О политике двух стульев Казахстана - как Токаев умело балансирует между Россией и Западом
14

Сейчас обсуждают

Максим Денисов
15:59
Ещё консольные Black и Killzone
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
Максим Денисов
15:56
Will Rock
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
Александр Вишневский
15:56
Может, таки, пора понять, что надо воссоздавать и доводить до совершенства СВОЮ РОССИЙСКУЮ инфраструктуру; Россия всёравно окажется в абсолютной изоляции!!!
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
Китя.
15:56
РФ вам подарила земли. а вы за этот подарок стали нас ненавидеть и 8 лет хохлы долбил ЛНР и ДНР возле границы РФ. и срывали минские договоры. а теперь вените РФ. послушные как стадо все дружно замутил...
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
A_K_
15:52
Для настоящего мужчины только клизьма.
Самолёт ВМС США выкатился за пределы полосы и оказался в море при посадке на Гавайях
ЧAТO-БOT
15:46
> прибыл в Украину в дупу может тiлькi одна, хитрая, штученция прибыть
Самолёт ВМС США выкатился за пределы полосы и оказался в море при посадке на Гавайях
ЧAТO-БOT
15:44
Всех обитателей Некроины - с 10-летней годовщиной майдауна незалэжности!
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
usr721
15:44
Зато без крови на руках, с чистой совестью и скрепами не на словах. Это просто подвиг, уважуха и всех благ герою!
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
Umid Xaydarov
15:43
ахахах раб. норм пацаны не работают
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
Александр
15:40
Нифига себе, телега и ютуб теперь Российские соцсети! А я думал, что это буржуйский мессенджер и видеохостинг!
Аудитория Telegram и YouTube в России растет на фоне блокировок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем