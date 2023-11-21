Благодаря силам 1-й гвардейской танковой армии.

Активные боевые действия на Купянском направлении на этих выходных неожиданно накалились. Об этом сообщают многочисленные украинские паблики, которые рассказывают, что русские вооруженные силы провели массированный артиллерийский налет. После чего 1-я гвардейская танковая армия ВС РФ прорвала украинскую оборону на ряде участков около населенного пункта Ивановка и продвигаются глубже, пытаясь развить успех.

Согласно полученной из украинских сообществ информации, русские войска после сильного артиллерийского обстрела позиций ВСУ прорвали линию обороны и продвинулись на некоторых участках до железной дороги. При этом была перерезана автомобильная дорога Ивановка-Кисловка. Есть предположение, что русские армейские части продвигаются к станции Шапаровка. Украинские части отошли к второй линии обороны, вдоль упомянутой железной дороги.

реклама

Подтверждения от российского Министерства обороны пока не поступало. В любом случае, подобные действия наших военных приводят к необходимости командования ВСУ принимать решения про перебросу резервов на опасные для них направления. К слову, пару недель назад в украинской информационной сфере появлялись сообщения про необходимость подвода подкреплений на Купянское направление. Как показала сегодняшняя ситуация, это не было лишено логики, но высшие чины ВСУ, похоже, решили сконцентрировать свое внимание на Авдеевке и ряде наступательных действий на других участках ЛБС.