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g1tarist
Московским врачам в поликлиниках диагноз помогает ставить искусственный интеллект c точностью 87%
Окончательное в этом вопросе решение принимает терапевт.

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«Взрослые» поликлиники в Москве активно принялись за использование новой программы на основе искусственного интеллекта. Система помогает удостовериться в диагнозе и поставить заключение. Точность составляет 87% - таковы данные, опубликованные на сайте правительства столицы.

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Заявляется, что московские терапевты, врачи общей практики используют искусственный интеллект так, что он собирает и анализирует информацию за прошлые два года из медицинской или амбулаторной карты пациента. Врач все еще ставит диагноз и работает с пациентом сам – программа выступает лишь в качестве помощника, предлагая определенные варианты.

Таким образом, искусственный интеллект анализирует данные о конкретном состоянии пациента, результаты анализов (как актуальных, так и сделанных раннее), жалобы и историю предыдущих заболеваний. Именно многогранная и многосторонняя сборка данных обеспечивает высокую точность определения диагноза.

Программа может выдать заключение в том случае, если состояние больного указывает на одну из почти сотни болезней, которые необходимо лечить в условиях стационара. Среди этого списка сахарный диабет, некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечная недостаточность и так далее.

Терапевт остается главенствующим звеном в любом случае – он может как согласиться с программой, так и отказаться, доверившись себе. Однако факт остается фактом – искусственный интеллект действительно может помочь специалистам.

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