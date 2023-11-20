С помощью нейросетей было подано 5000 заявок - и работа нашлась.

Программист Джулиан Джозеф занялся поиском престижной работы. В помощь себе он решил использовать искусственный интеллект – программу с названием LazyApply. Программа разослала отклики и резюме кадровым отделениям компаний вместо программиста. Компании были тщательно подобраны по роду деятельности и желаемым требованиям Джозефа. Итогом стало отправление пяти тысяч резюме – при этом программист готовился несколько минут и сделал всего один клик.

Джозеф, в итоге, получил двадцать приглашений. Интересный факт: он получил их уже после того, как разослал еще несколько сотен резюме самостоятельно, без помощи нейросетей. Стоит заметить, что у использования LazyApply есть свои последствия.

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Больше всего смущает возможный наплыв неквалифицированных специалистов, которые будут подавать быстро сделанные заявки в надежде получить положительный ответ. Однако тем, кто ищет работу, бывает действительно трудно – необходимо писать одну и ту же информацию множество раз. И не факт, что заявку рассмотрят, а уж тем более – одобрят. Впрочем, компании тоже пользуются искусственным интеллектом. Да и никто не даст гарантии, что отношение к кандидатам честное и непредвзятое – лучше, чем варианта поиска работы через связи и знакомых, пока нет.

Джозеф в итоге нашел подходящую работу – заявку туда отправил именно искусственный интеллект. Однако им же было отмечено, что связи могли вывести его на новый уровень – откликнулись даже в Белом доме и в Apple.