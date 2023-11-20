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g1tarist
ФРГ активно модернизирует собственные вооруженные силы
Закупили еще три новых противолодочных самолета «Посейдон».

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Германская армия продолжает активно перевооружаться. Так недавно проходили сведения о закупке нескольких Израиле-американских ЗРК «Арчер-3», а вот сегодня стало известно, что Минобороны ФРГ хочет закупить еще 3 дополнительных «Посейдона» для своей военно-морской авиации. Об этом появилось соответствующее сообщение на официальном сайте организации в сети.

Изначально Бундесвер планировал приобрести всего 5 самолетов «Посейдон» P-8F, но сегодня число заказанных машин увеличилось до 8 единиц. Таким образом ФРГ хочет заменить все устаревшие самолеты «Орион» P-3C на более новые. Ранее сообщалось что германцы хотели закупить самолеты, разработанные вместе с французами, но тот проект буксует и пока обходятся американскими изделиями, обогащая корпорацию «Боинг», занимающуюся производствам этих машин.

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Появились сведения, что германское правительство выделяет на покупку дополнительных патрульных противолодочных «Посейдонов» 1,1 миллиард евро. Проще говоря стоимость одного самолета, составляет примерно 450 миллионов евро. Тут возникает интересный вопрос, а что будет с теми «Орионами», которых заменят на новые «Посейдоны». Возможно, чисто теоретически их передадут в более бедные страны и возможно даже в качестве помощи.

#германия #фрг
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