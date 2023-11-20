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Опытно-эксплуатационные испытания 2С43 «Мальва» в зоне СВО подтвердили заявленные характеристики
Испытания в бою прошли успешно.

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В рамках проведения специальной операции русская армия столкнулась с необходимостью насыщения войск мобильными артиллерийскими установками, способными передвигаться по дорогам общего пользования и бездорожью. Были спешно доработаны программы создания колесных САУ и одной из них стала 2С43 «Мальва», разработанная ЦНИИ «Буревестник» в ОКР «Набросок». Партия машин поступила в конце октября в распоряжение войск, а недавно генерал-лейтенант Дмитрий Клименко (глава Ракетных войск и артиллерии ВС РФ) заявил, что «Мальвы» доказали свою эффективность.

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Мобильные арт-установки на базе колесного шасси 2С43 «Мальва» снабжены 152-мм пушкой-гаубицей, способной закинуть «чемодан» на дистанцию до 30 км. При этом колесное шасси позволяет проще эксплуатировать машину в боевых условиях, а ремонт обходится намного дешевле, чем, например, у САУ Мста-С. Клименко рассказал, что установки проходят опытно-эксплуатационные испытания в рамках реального боевого применения.  При этом генерал-лейтенант отметил, что в России сейчас есть еще две новые колесные САУ: 82-мм миномет «Дрок» и 120-мм универсальное орудие «Флокс».

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Генерал Клименко не уточнил, где именно проходят испытания новых машин, но подтвердил соответствие заявленным техническим характеристикам. Тут стоит отметить, что на Западе уже давно вели работы над созданием колесных САУ и мы видели их в зоне проведения СВО. В России в этом направлении стали работать относительно недавно. Ту же «Мальву» впервые показали только в 2019 году, хотя еще в конце 1980-х существовал проект передвижных колесных батарей для прикрытия берега от флота потенциального агрессора.

#мальва
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