Эта история про то, что Украина как бы перехватила инициативу в Черном море.

Почти с самого начала Специальной военной операции украинские ВМС активно используют безэкипажные надводные корабли. В частности, именно они участвовали в нападении на Крымский мост, в результате чего пострадала мирная российская семья. Однако, Зеленский заявил, что теперь на Украине есть целый флот таких беспилотников и он поможет выдавить ВМФ РФ с восточной части Черного моря.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на трибуне ПАЧЭС заявил, что у них есть целый флот безэкипажных катеров и именно эта сила выдавит русских из восточной части акватории Черного моря. Зеленский подчеркнул, что именно Украина стала первой страной в мире с таким флотом.

реклама

Что интересно, в конце лета текущего года киевские власти сформировали отдельную морскую бригаду, на вооружении которой находятся именно эти катера. Однако, если смотреть по проводимым акциям, то складывается впечатление, что катеров не так уж и много. В Киеве же рассказывают про серийное производство этих аппаратов, которые перевернут все.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Стоит отметить, что определенная правда в этих словах есть. Русский флот понес серьезные потери от действия украинских плавающих дронов. Да и атаки на мирную инфраструктуру никто не забывает. При этом корабельные ЗРК типа «Комар» учат наносить удары по морским дронам и включают в их боекомплект противотанковые ракеты «Атака», так что на ЧФ всерьез воспринимают угрозу украинского флота.