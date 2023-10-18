Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
ЗРК «Комар» защитит корабли от надводных дронов
Корабли Черноморского флота получили эффективное средство для борьбы с надводными беспилотниками противника — новую версию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Комар».

реклама

Корабли Черноморского флота теперь имеют мощное оружие в своем арсенале - обновлённую модификацию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Комар", которая предназначена специально для уничтожения надводных беспилотников. Это знаменательное событие было освещено знаменитым военным корреспондендентом Евгением Поддубным в его телеграмм-канале. Наиболее важным нововведением в доработанной версии комплекса является его способность поражать надводные цели.

Уникальность данной установки заключается в её способности работать одновременно с двумя видами ракет: «Игла» и «Атака». Если ракета «Игла-С» отражает только атаки из воздуха, то «Атака» может уничтожить цели как в небе, так и на воде, а также поражать береговые объекты и беспилотные аппараты.

реклама

Боевые характеристики комплекса существенно расширились. Теперь «Комар» - настоящий универсал, способный одновременно обстреливать воздушные, надводные и наземные цели. А это дает абсолютную гарантию на поражение любого противника.

Ракета «Атака» поражает цель с помощью различных видов боевых частей, включая кумулятивную, осколочно-фугасную и термобарическую. Это означает, что не только боевые корабли и беспилотные аппараты оказываются под ударом, но и любая бронетехника, фортификационные сооружения и даже личный состав. Многоцелевость «Атаки» делает комплекс «Комар» по-настоящему универсальным оружием.

Ракете «Игла-С», специализацией которой является борьба исключительно с воздушными целями. Вместе с «Атакой» она создает непробиваемый щит, способный отразить любую атаку с неба.

Технические усовершенствования ЗРК включают в себя новые оптико-электронные и тепловизионные системы распознавания целей. Благодаря этому, "Комар" может обнаруживать, отслеживать и поражать цели в любое время суток, даже при скоростях до 50 узлов.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По данным Минобороны Российской Федерации, в последнее время украинские беспилотники активно проникают на территорию нашего государства, особенно в районах Белгородской и Курской областей, а также в Черном море. Использование нового ЗРК "Комар" стало ответом России на эту угрозу, и уже ночью 18 октября российские системы ПВО успешно поразили 29 беспилотных летательных аппарата, представляющих потенциальную угрозу для безопасности страны. Это является ярким примером успешного применения новой технологии в военной сфере.

#россия #новости #ракета #атака #зрк #черноморскийфлот #зрк комар #игла-с
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

С сегодняшнего дня с Ирана полностью снято оружейное эмбарго
Модульбанк начал открывать счета физлицам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна ещё одна причина приостановки разработки гиперзвуковой ракеты "Змеевик"
3
Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
13
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин с третьей группой инвалидности
18
Журнал Military Watch: Россия наращивает производство ударных истребителей Су-34М
2
Российская компания в частном порядке смогла провести успешные испытания ракетного двигателя РД-1
10
Ростех провел испытания ПД-35 — самого большого авиационного двигателя в истории России
4
Ремонт батареи Tesla, которая повредилась из-за дождя, обошелся в 21 000 долларов
3
iPad Mini 7 может получить новый процессор и улучшенные камеры
1
Какой будет Windows 12 – Microsoft не будет предлагать новую ОС по платной подписке
+
Apple снова «сломала» миллионы смартфонов – пострадали владельцы iPhone 15 Pro Max за 200 000р
9
Huawei представила "новый" процессор Kirin 9000s, который оказался переименовкой старого чипа
4
БМП-1АМ "Басурманин" по чистому везению смогла увернуться от украинской ракеты и попала в кадр
1
В Германии заново запустили угольную ТЭЦ, чтобы справиться с зимними холодами
4
Британские астрономы впервые запечатлели столкновение планет
+
Израильские танки Merkava получили навесы для защиты от дронов
1
Сентябрьские объёмы продаж ноутбуков последовательно выросли на 7%
+
Спикер ГД Володин процитировал слова Хо Ши Мина о независимости и свободе
+
Bloomberg: ВВП ФРГ упал на 0,2 % к октябрю и снизится на 0,1 % к концу года
1
Tesla накапливает на заводской стоянке в Техасе готовые электрические пикапы Cybertruck
2
Steam Deck поддерживает андервольтинг и сброс неудачных настроек в SteamOS 3.5.1 Preview
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
30
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
46
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
10
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
3
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
28
Analogue 3D - это Nintendo 64 для современности
2
Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
41
Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада
+
Что будет с Xbox после покупки Activision Blizzard
8
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
9

Сейчас обсуждают

Чato-Бoт
13:59
>Фирменное программное обеспечение L-Connect 3 предлагает множество функций, в частности, запись, загрузку и редактирование видеороликов. А яичницу оно жарить может? Куйня многоцветно-радужная, одним ...
Lian Li представляет AIO системы охлаждения Galahad II LCD на базе передовой технологии Asetek Gen8
Павел Хамлов
13:57
Чимба, ты это, замени в ресурсах файла байты PNG'шки на байты чистой прозрачной PNG'шки сохраняя заголовок и прочее присущее прозрачной пнгшки такого же размера как и исходная с водяным знаком, т.е. п...
Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
dagnoparte
13:55
А какая разница, всё равно на линии соприкосновения нацисты живут не долго. Всего один пробег по минным полян и нужны новые дурачки на утилизацию
Apple снова «сломала» миллионы смартфонов – пострадали владельцы iPhone 15 Pro Max за 200 000р
Чato-Бoт
13:55
В баню блохастого сучонка.
ВСУ Украины нанесли удар по российским аэродромам ракетами большой дальности
mirror1986
13:54
Взял на старте 7800х3д с алика за 31к… и мать за 12, вообще бед не знаю, просто топ проц
Core i9-14900K разочаровал экспертов – флагман Intel уступил менее дорогому Ryzen 7800X3D в играх
Александр
13:53
Вообще то и раньше не стоило, даже скандал был на эту тему. Сотрудники теслы записывали и дружно смотрели, че делают в тесломобилях. Прямой доступ к инету и всегда можно узнать где вы и, что вы делает...
Tesla начала использовать салонную камеру для слежения за состоянием водителя в Европе
Manager
13:52
Когда возможности позволяют, а компьютеры - одно из любимых хобби - хочется иметь максимум. Но в отношении 14900K - это скорее про энергопотребление и уровень шума системы охлаждения. Предполагаю, что...
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
Manager
13:48
А Вы купите 14900K в ближайшие месяцы? Если нет, то почему?
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
Александр Торощин
13:45
Назовите лучше - Обиженная тёща,
Российские инженеры создали автономную пулемётную турель «Чёрная Вдова» с дальностью действия 1.5 км
Александр Алтуфьеф
13:45
Zone Raiders во что мы играли вместе с илоном в детстве еще в России. Этот сукин сын что то знает о будущем. И кстати он возможно злодей из X-CORP.
Tesla накапливает на заводской стоянке в Техасе готовые электрические пикапы Cybertruck
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем