Корабли Черноморского флота получили эффективное средство для борьбы с надводными беспилотниками противника — новую версию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Комар».

Корабли Черноморского флота теперь имеют мощное оружие в своем арсенале - обновлённую модификацию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Комар", которая предназначена специально для уничтожения надводных беспилотников. Это знаменательное событие было освещено знаменитым военным корреспондендентом Евгением Поддубным в его телеграмм-канале. Наиболее важным нововведением в доработанной версии комплекса является его способность поражать надводные цели.

Уникальность данной установки заключается в её способности работать одновременно с двумя видами ракет: «Игла» и «Атака». Если ракета «Игла-С» отражает только атаки из воздуха, то «Атака» может уничтожить цели как в небе, так и на воде, а также поражать береговые объекты и беспилотные аппараты.

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Боевые характеристики комплекса существенно расширились. Теперь «Комар» - настоящий универсал, способный одновременно обстреливать воздушные, надводные и наземные цели. А это дает абсолютную гарантию на поражение любого противника.

Ракета «Атака» поражает цель с помощью различных видов боевых частей, включая кумулятивную, осколочно-фугасную и термобарическую. Это означает, что не только боевые корабли и беспилотные аппараты оказываются под ударом, но и любая бронетехника, фортификационные сооружения и даже личный состав. Многоцелевость «Атаки» делает комплекс «Комар» по-настоящему универсальным оружием.

Ракете «Игла-С», специализацией которой является борьба исключительно с воздушными целями. Вместе с «Атакой» она создает непробиваемый щит, способный отразить любую атаку с неба.

Технические усовершенствования ЗРК включают в себя новые оптико-электронные и тепловизионные системы распознавания целей. Благодаря этому, "Комар" может обнаруживать, отслеживать и поражать цели в любое время суток, даже при скоростях до 50 узлов.

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По данным Минобороны Российской Федерации, в последнее время украинские беспилотники активно проникают на территорию нашего государства, особенно в районах Белгородской и Курской областей, а также в Черном море. Использование нового ЗРК "Комар" стало ответом России на эту угрозу, и уже ночью 18 октября российские системы ПВО успешно поразили 29 беспилотных летательных аппарата, представляющих потенциальную угрозу для безопасности страны. Это является ярким примером успешного применения новой технологии в военной сфере.