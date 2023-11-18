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g1tarist
Русский истребитель перехватил украинский МиГ-29 в небе ДНР
Пилот непросто перехватил самолет ВС ВСУ, но и сбил его.

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Несмотря на успехи в деле «приземления» военной авиации ВС ВСУ, они продолжают проводить воздушные атаки на линии боевого соприкосновения. В частности, 16 ноября 2023 года, ВКС РФ удалось подбить истребитель воздушных сил Украины в небе над территорией Донецкой народной республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Русским летчиком-истребителей в небе над Красноармейском (ДНР) был успешно перехвачен и сбит украинский самолет МиГ-29, совершающий боевой вылет. Не уточняется успел ли катапультироваться украинский пилот из падающей машины.

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Тут стоит напомнить, что ВС ВСУ использует старые, еще советского производства, МиГ-29 и Су-24 в качестве самолетов-носителей ракет воздушного базирования SCALP и Storm Shadow. Эти ракеты класса «воздух-земля» приносят нашим вооруженным силам много проблем и поэтому их носители «демонтируются» с особым рвением. При этом украинцы старательно восстанавливают собранные со всех стран бывшего Варшавского договора машины и снова пускают их в дело. При этом часть восстановительных работ идет совсем в других странах и на Украину поставляют готовые истребители.

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Также не уточняется, какой именно русский истребитель смог перехватить неприятельскую машину. Но рискнем предположить, что это был современный Су-35, которые несут боевое дежурство в небе новых российских территорий. Чисто теоретически, это мог быть Су-57, но если бы такое произошло, то МО скорее всего про это сказало.

#миг-29
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