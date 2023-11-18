Белый дом что это «нежелательно».

С начала 2023 года в высших эшелонах украинской власти разгорается противоречия между главой страны Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Особенно ситуация обострилась в последнее время после провала разрекламированного «контрнаступа», который должен был увенчаться успехом, а вместо этого закончился потерей тысяч солдат. Один из украинских ТГ-каналов «Резидент» со ссылкой на офис президента сообщил, что глава офиса Ермак посетил Вашингтон и пытался получить разрешение на снятие Залужного со всех постов, но ответ был категоричным и главком остался на месте.

Наиболее острое противостояние между Зеленским и Залужным началось во время осады Артемовска нашими войсками. Главком ВСУ тогда настаивал на выводе из ловушки боеспособных частей и их отводе на заранее заготовленные позиции. Зеленский же объявил Артемовск «фортецией» и приказал удерживать его до последнего. После провала летне-осеннего контрнаступления ситуация вновь обострилась и главком опять предлагал отвести боеспособные части уже от Авдеевки, но все повторяется.

реклама

Что интересно, есть мнение о том, что Зеленский опасается за свое место президента Украины, так как без него дальнейшая судьба бывшего участника КВН покрыта мраком. Явным претендентом на вакантное кресло автоматически становится Валерий Залужный. Слухи о таком положении вещей ходят по сети с весны нынешнего года. Однако пока все остается на своих местах и подвижек во власти не наблюдается. Возможно что-то произойдет после падения Авдеевского укрепрайона.