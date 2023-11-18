Эти танки были недавно обещаны Данией.

Западные страны продолжают собирать со всей планеты старые советские Т-72 и передавать их для нужд ВСУ. Однако эти ОБТ перед отправкой на Украину проходят глубокую модернизацию в Чехии, где им меняют электронику и вносят еще ряд улучшений. При этом объем поставленных Киеву танков к настоящему моменту составляет уже 105 машин. И это только в этом году, а сколько еще машин поставят в следующем – пока остается тайна.

В американском журнале Forbes вышла статья, в которой рассказано, что количество переданных танков Т-72 приближается к 105 машинам. При этом это не просто найденные где-то в Африке или на ближнем Востоке машина, а модернизированная версия с индексом EA, который означает, что над ними работала чешская фирма Excalibur Army. Чехи проводят замену самых изношенных узлов, устанавливают новые приборы наблюдения (включая тепловизоры) и заменяют приборную панель механика-водителя. При этом форсированию подвергается двигатель, который становится на 60 «лошадок» мощнее. Также с башни снимают 12,7-мм пулемет и навешивают дополнительную динамическую защиту.

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На страницах журнала пишут, что модернизация каждой машины до версии EA проводится всего за четыре дня. Что интересно, привыкание экипажа к новой модификации Т—72 составляет всего неделю. Затем свежий танк с переученным экипажем уходит на линию боевого соприкосновения. Также стоит отметить, что количество Т-72 будет неуклонно уменьшаться по банальной причине – их с каждым днем становится все меньше.