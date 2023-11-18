Речь о лайнерах гражданского назначения.

Пару недель назад в журнале Time назвали одним из значимых изобретений 2023 года экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59, который в перспективе будет лишен главной проблемы таких машин – негативного воздействия переходя на сверхзвук. На этом фоне очень интересно звучит заявление российского министра транспорта Савельева, который заявил, что наша страна обладает всем наработками для воссоздания собственного сверхзвукового пассажирского лайнера. При этом чиновник напомнил про советский проект 1960-х годов Ту-144.

Савельев, выступая на трибуне форума «Транспортная неделя 2023», заявил, что Россия способна возобновить работы над сверхзвуковыми пассажирскими самолетами. Чиновник рассказал, что вся документация по самолету Ту-144, который опередил свое время на десятилетия, полностью сохранена в ОАО «Тупалев» ОАК и в случае необходимости их не постесняются использоваться. Что интересно, причиной возможных работ над таким самолетом стала сама Россия, а точнее ее размеры. Со слов Савельева выходит, что такой лайнер просто необходим стране, чтобы быстрее преодолевать расстояние от города к городу. Также прозвучали слова, что нынешняя технологическая база куда совершеннее, чем в СССР образца 60-х годов и подобный проект будет успешнее.

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Также проскользнула информация про сильное внимание зарубежных покупателей к отечественному военно-транспортному самолету Ил-76МД-90А. Транспортник в экспортном варианте представили на авиационной выставке в ОАЭ и там он привлек всеобщее внимание, так как Россия почти 30 лет не заявляла о готовности продавать такие машины.