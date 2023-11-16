Пока что беспилотник на экспорт не поставляется.

В рамках проведения специальной военной операции армия России применяет барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые показали себя с неожиданной для всех стороны. Дело в том, что продукция компании ZALA оказалась отличным средством против артиллерии, ЗРК и даже самолетов противника, поражая технику с неожиданных сторон в так называемом «кармане безопасности». Поэтому неудивительно, что иностранные заказчики попытались закупить «Ланцет» для собственных нужд, но «Рособоронэкспорт» всем отказывает.

Информацию о том, что «Рособоронэкспорт» отказывает иностранцам в покупке «Ланцетов» поступила от генерального директора организации Александра Михеева. Согласно его заявлениям, после начала СВО барражирующие боеприпасы показали себя с очень хорошей стороны и поэтому привлекли к себе много внимания. Сразу после этого начали поступать заявки на покупку дронов, но им всем отказывают. Точной причины никто не указывает, но очевидно, что это связано с полной секретностью проекта. Никто не может гарантировать, что «Ланцет» случайно не попадет не в те руки, как например в свое время румыны продали китайцам Т-72, полученные от СССР.

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Сегодня конструкторы компании ZALA продолжают работать над улучшением дрона «Ланцет». В первую очередь они сосредоточены на увеличении дальности полета барражирующего боеприпаса и его устойчивости к системам радиоэлектронной борьбы. В этом плане разработчики уже добились вполне видимого успеха и украинские самолеты на аэродроме в Долгинцево не дадут соврать.