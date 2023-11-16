Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
«Рособоронэкспорт» отказывает иностранцам в покупке дронов «Ланцет»
Пока что беспилотник на экспорт не поставляется.

реклама

В рамках проведения специальной военной операции армия России применяет барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые показали себя с неожиданной для всех стороны. Дело в том, что продукция компании ZALA оказалась отличным средством против артиллерии, ЗРК и даже самолетов противника, поражая технику с неожиданных сторон в так называемом «кармане безопасности». Поэтому неудивительно, что иностранные заказчики попытались закупить «Ланцет» для собственных нужд, но «Рособоронэкспорт» всем отказывает.

Информацию о том, что «Рособоронэкспорт» отказывает иностранцам в покупке «Ланцетов» поступила от генерального директора организации Александра Михеева. Согласно его заявлениям, после начала СВО барражирующие боеприпасы показали себя с очень хорошей стороны и поэтому привлекли к себе много внимания. Сразу после этого начали поступать заявки на покупку дронов, но им всем отказывают. Точной причины никто не указывает, но очевидно, что это связано с полной секретностью проекта. Никто не может гарантировать, что «Ланцет» случайно не попадет не в те руки, как например в свое время румыны продали китайцам Т-72, полученные от СССР.

реклама

Сегодня конструкторы компании ZALA продолжают работать над улучшением дрона «Ланцет». В первую очередь они сосредоточены на увеличении дальности полета барражирующего боеприпаса и его устойчивости к системам радиоэлектронной борьбы. В этом плане разработчики уже добились вполне видимого успеха и украинские самолеты на аэродроме в Долгинцево не дадут соврать.

#ланцет #дрон #ланцет-3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
7
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
48
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
+
Армения получит "картонные" броневики, от которых отказалась даже Украина
1
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
3
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными ИИ-фейками
+
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
7
Истребитель Checkmate получит беспилотный вариант
+
Новая оснащённая тепловизором модель «Ланцета» уже применяется в зоне СВО и успела подбить гаубицу FH70
+
Телескоп "Джеймс Уэбб" подтвердил, что ледяные частицы играют ключевую роль в формировании планет
+
Новые смарт-часы Descent MK3 от Garmin позволяют общаться с коллегами-дайверами под водой
+
Компания Diamond Foundry создала самую быструю в мире видеокарту с алмазным охлаждением
1
Крупные китайские технологические компании присоединяются к HarmonyOS от Huawei, взамен Android
+
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
+
Израиль проводит операцию в больнице Аль-Шифа в Газе, призывая ХАМАС сдаться
9
В Афганистане талибы патрулируют территорию, катаясь на роликах
1
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
7
Швейцарский провайдер SITA намерен отключить Россию от доменной зоны .aero
+
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
7

Популярные статьи

"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
7
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
17
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
19
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
12
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
28
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
6
Малайзия бросила вызов США, заявив о готовности направить войска на помощь Палестине
7

Сейчас обсуждают

Александр Сергеевич
12:04
награда нашла хероев😁
Минобороны Украины об ударе по 128-й бригаде: Все меры предосторожности были проигнорированы
Kasyan
12:02
Он наверно киловатт будет потреблять! Отличный калорифер, зимой не замерзнешь.
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
Johan_888
12:01
Гриф сидит и смотрит, как голодный медведь жрёт живьём еле трепыхающегося борова, и думает, как спасти борова, чтобы тот за спасение служил ему вечность, и не остаться с медведем на ужин, если что-то ...
Советник Байдена Джейк Салливан пожаловался на бессонницу из-за мыслей об Украине
devchidable
11:59
Зато стабильность :)
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
Lexagon
11:59
Не даром новозеландская пословица гласит: "Делу время, путекетеке - час"!
Австралазийская хохлатая поганка, или "путекетеке" признана "Птицей века" в Новой Зеландии
Михаил Смышляев
11:59
9 терахэшей в секунду при 3.5 киловатта, а цепляться сразу к ГЭС или атомному ледоколу?
Майнеры сумели существенно увеличить мощность своего оборудования от IceRiver
OgoGoLog
11:58
Разрабы взяли паузу в 8 месяцев на подумать и решили: "Похер, продолжаем делать гавно дальше"
Разработчики кооперативного экшена-долгостроя Suicide Squad: Kill the Justice League показали 20 минут геймплея
Kasyan
11:54
Не согласен, спрос рождает предложение, начнут все массово заказывать и тут соответственно и цена вырастет.
Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
Vetali
11:50
С момента развала союза 30 лет прошло. Россия уже показала свой ээээ.... подъем. Достаточно сравнить развитие того же Китая за последние 30 лет и россии.
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
Kasyan
11:49
Тебе же тоже сообщение, что и персонажу ниже: "Корнетов, Кинжалов, Искандеров" нет - это всё мультики.
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем