ИСтребитель может обстреливать сразу 16 целей.

В Российской Федерации продолжается работа наду улучшением истребителя 5-го поколения Су-57, который уже начал поступать в ВКС и даже принял участие в СВО. Об новом улучшении истребителя РИА Новости сообщил один из представителей корпорации «Ростех». По полученной информации, самолет начал испытательные полеты с двигателем второго этапа. В открытых источниках этот двигатель известен как Изделие 30.

Сотрудник госкорпорации «Ростех» рассказал про эволюционное развитие истребителя Су-57, который совсем недавно получил новую систему вооружения. Теперь же развитие продолжится в области динамических характеристик самолета. Кроме того, после прохождения испытаний, все новые Су-57 станут производиться с новым двигателем. Даже те, которые сейчас собирают по контракту с Министерством обороны РФ. Пока в войска поступают машины с двигателем первого этапа АЛ-41Ф1, который себя хорошо показал, но Изделие 30 будет лучше.

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Подробной информации про сам двигатель пока в открытом доступе нет, но известны сроки его принятия на вооружение. Согласно данным из далекого 2019 года, самолеты с новой силовой начнут поступать только в 2023 – 2025 годах. Однако сейчас только начались испытательные полеты, так что машины с новыми двигателями пока задерживаются, хотя и в рамках установленных сроков.

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Скорее всего, в рамках проводимой спецоперации, Су-57 с новым двигателем участие не примут. Однако уже сейчас имеются доподлинные факты применения ВКС истребителя 5-го поколения в зоне проведения СВО. Как минимум сообщают про боевое применение Су-57 против ВС ВСУ и сбитые летчиками украинские фронтовые бомбардировщики и штурмовики.