Машины постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта

С момента начала спецоперации на Украине, производство бронетехники компаниями "Уралвагонзавод" и "Высокоточные комплексы" выросло вчетверо. Эту информацию перед форумом "Армия-2023" предоставил Владимир Артяков, первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Ростех", в беседе с агентством РИА Новости.

реклама

Он подчеркнул: "Важно отметить, что отгрузки часто осуществляются заранее. Наши машины, предназначенные для СВО, постоянно усовершенствуются на основе накопленного боевого опыта".

"Уралвагонзавод" и "Высокоточные комплексы" специализируются на широком ассортименте бронетехники, включая танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90М, а также боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины десанта БМД-4М.

В июле появилась информация о подготовке государственной корпорации "Ростех" к началу массового производства дымообразующих гранат РДГ-У, предназначенных для защиты от высокоточного оружия. Эксперты отмечают, что эти гранаты заметно опережают как отечественные, так и зарубежные аналоги.