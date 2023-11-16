Испытания прошли в июле этого года.

В зоне проведения специальной военной операции продолжается противостояние технологий по классическому принципу борьбы «снаряд - броня». Вот только учитывается специфика использования беспилотных летательных аппаратов, которые сегодня играют серьезную роль на полях. Так российская компания «Радиоэлектронные технологии» рассказала РИА Новости про доработку комплекса радиоэлектронной борьбы «Сапфир», который теперь может глушить подавляющую часть дронов ВСУ включая FPV-дроны.

Представители компании рассказали, что конструкторы из ВНИИ «Радиант» смогли улучшить комплекс РЭБ «Сапфир» за счет увеличения диапазона глушимых частот. Это позволяет полностью подавить неприятельские дроны в радиусе действия установки. Малоразмерные FPV-дроны также станут жертвами обновленного комплекса и не смогут теперь так активно действовать. Вдобавок, сообщает представитель, конструкция установки стала модульной, что облегчает ее обслуживание, ремонт и перевозку на другое место боевого дежурства.

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Испытание новой версии «Сапфира» начались еще в июле этого года и уже показали достаточный уровень противодействия дроновой угрозе со стороны ВСУ. Однако, когда именно новые варианты установки пойдут в войска пока не уточняется. Однако в условиях нынешнего противостояния временной лаг между завершением испытаний и началом производства резко сократился до минимально возможного уровня. В любом случае, появление обновленного «Сапфира» поможет русским военным более эффективно выполнять свою задачу без лишней оглядки на внезапный налет дронов с той стороны.